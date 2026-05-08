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8 мая, 13:32

Российский боксер Зонь встретится с аргентинцем Гарсией в бою за титул WBA Gold в Екатеринбурге

Павел Лопатко

Кард вечера бокса RCC, который пройдет 30 мая на «УГМК-Арене», пополнился еще одним поединком. Российский боксер Никита Зонь и аргентинец Гонсало Гарсия разыграют вакантный титул «золотого» чемпиона WBA во втором среднем весе.

У 32-летнего Зоня серия из пяти досрочных побед. Он владеет титулом WBA Asia. На профессиональном ринге Зонь одержал 11 побед, в том числе девять — нокаутом. Еще один бой завершился вничью.

30-летний аргентинец Гарсия — чемпион Южной Америки по версии WBC. Бой в Екатеринбурге станет для него дебютом за пределами родной страны. В активе боксера 18 побед, включая 16 нокаутов, 3 поражения и 1 ничья.

Главным событием вечера бокса 30 мая станет поединок между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом за пояса IBF и WBA.

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