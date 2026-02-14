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Самедов нокаутировал Гутьерреса и стал временным чемпионом мира WBА

Алина Савинова

Российский боксер Эльнур Самедов победил колумбийца Джона Гутьерреса в поединке за титул временного чемпиона мира WBA во втором полулегком весе.

Бой прошел на турнире RCC Boxing Promotions в Челябинске.

В начале противостояния оба спортсмена успели поработать первым номером, однако в четвертом раунде Самедов стал забирать инициативу, а к экватору поединка преимущество россиянина стало ощутимым. В итоге в 11-м раунде Самедов нокаутировал соперника.

На счету Самедова 22 победы при одном поражении на профессиональном ринге. Гутьеррес потерпел первое поражение, до этого у него было 11 побед.

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Эльнур Самедов
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