Бивол может весной провести бой против Эйферта

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, когда спортсмен может провести следующий бой.

Ранее Бивол начал первый тренировочный лагерь после операции на спине.

«Приоритет — сделать бой в апреле или мае. Если Эйферт согласится на реалистичные на сегодня условия, то вероятнее с ним, если нет, то будем рассматривать других соперников», — приводит слова Корнилова ТАСС.

35-летний Бивол на профессиональном уровне провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел 1 поражение. В своем последнем поединке в феврале 2025-го он победил Артура Бетербиева.