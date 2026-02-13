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Бивол может весной провести бой против Эйферта

Ана Горшкова
Корреспондент

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, когда спортсмен может провести следующий бой.

Ранее Бивол начал первый тренировочный лагерь после операции на спине.

«Приоритет — сделать бой в апреле или мае. Если Эйферт согласится на реалистичные на сегодня условия, то вероятнее с ним, если нет, то будем рассматривать других соперников», — приводит слова Корнилова ТАСС.

35-летний Бивол на профессиональном уровне провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел 1 поражение. В своем последнем поединке в феврале 2025-го он победил Артура Бетербиева.

Артур Бетербиев.Темная комната саудитов, путь Гассиева, третий бой с Биволом? Что будет с карьерой Артура Бетербиева

Источник: ТАСС
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Дмитрий Бивол
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