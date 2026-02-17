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Бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера состоится 25 апреля в Конго

Руслан Минаев

Член Зала боксерской славы Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший проведут выставочный бой 25 апреля, сообщил инсайдер The Ring Майк Копинджер в соцсети. Бой пройдет в Конго.

59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 59 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы. В ноябре 2024-го Тайсон провел бой с блогером Джейком Полом, проиграв единогласным решением судей после 8 раундов.

48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.

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Майк Тайсон
Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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