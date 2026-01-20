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Допинг

20 января, 19:51

Экспертиза подтвердила наличие допинга в пробе «Б» казахстанского боксера Жанибека Алимханулы

Руслан Минаев

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы, владеющий чемпионскими поясами WBO и IBF в среднем весе, временно отстранен от соревнований.

Экспертиза Добровольного агентства по тестированию на допинг (ВАДА) подтвердила наличие запрещенного вещества в пробе «Б» спортсмена. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков.

«Недавно пришла заключительная экспертиза от ВАДА из Америки на 34 листах. Да, проба «Б» подтвердила [наличие допинга у Алимханулы]. Сейчас момент такой, что юрисдикцию над Жанибеком взяла наша федерация, так как он лицензированный боксер нашей федерации и последний вечер бокса [с его участием] проходил в Астане», — приводит слова Ерденбекова агентство «Казинформ».

По словам главы федерации, дело Алимханулы сейчас рассматривается с участием независимых экспертов и Министерства туризма и спорта Казахстана. После завершения рассмотрения все материалы будут направлены в профильные организации для вынесения окончательного решения по боксеру. До этого он отстранен от боев.

В начале декабря 2025 года пресс-служба шоу Premier Boxing Champions сообщила, что Алимханулы снялся с объединительного боя с чемпионом WBA кубинцем Эрисланди Ларой из-за проваленного допинг-теста. По информации журналиста Дэна Рафаэля, в пробе спортсмена был обнаружен мельдоний.

32-летний Алимханулы является обладателем поясов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBO и IBF. За карьеру он провел 17 боев и одержал 17 побед (12 нокаутов).

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Жанибек Алимханулы
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