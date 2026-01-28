Фьюри проведет бой с Махмудовым 11 апреля

Бывший чемпион мира британский боксер Тайсон Фьюри проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым, сообщил министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

Поединок в тяжелой весовой категории пройдет 11 апреля в Великобритании.

37-летний Фьюри объявил о возобновлении профессиональной карьеры в начале января.

В октябре 2025 года 36-летний Махмудов одержал победу в поединке с Дэвидом Алленом единогласным решением судей и стал новым чемпионом WBA Inter-Continental в супертяжелом весе. В активе Махмудова 20 побед (19 нокаутом) и два поражения.

Фьюри в бою против Александра Усика в декабре 2024 года в Эр-Рияде потерпел поражение единогласным решением судей. На его счету 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.