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20 января, 17:20

Бивол претендует на звание лучшего боксера года по версии The Ring

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американский журнал The Ring опубликовал список претендентов на звание лучшего боксера 2025 года.

В число номинантов вошел россиянин Дмитрий Бивол. В феврале 2025 года он победил соотечественника Артура Бетербиева в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Биволу 35 лет. Он владеет титулами по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На счету россиянина 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение.

Также на награду претендуют американцы Теренс Кроуфорд и Джесси Родригес, японец Наоя Иноуэ и англичанин Фабио Уордли.

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Дмитрий Бивол
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