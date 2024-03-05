Нганну: «Верю, что могу нокаутировать Джошуа»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-1) считает, что в предстоящем поединке с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) он должен распределить силы на 10 раундов и суметь нанести сокрушительный удар.

«Конечно, я верю, что если попаду в любого, то отправлю его в нокаут. Вопрос в другом: как приземлить удар. Любой в этом дивизионе может нокаутировать оппонента, но нужно понять, как распределить силы на 10 раундов и быть способным выбросить тот самый удар. Это игра в шахматы», — сказал камерунец Sky Sports Boxing.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.