Тайсон Фьюри: «Я уничтожу Усика в течение семи раундов»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0) отметил, что он не впечатлен выступлениями чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (21-0).

«Он провел всего пять боев в тяжелом весе, и, честно говоря, я не был впечатлен, — сказал Фьюри в интервью The Stomping Ground. — Он делает то, что должен делать, одерживает победы и получает деньги. Он делает свою работу и идет домой. Достаточно ли он хорош, чтобы победить «Цыганского Короля»? Я так не думаю, но удачи ему. Если у него получится, то я пожму ему руку. Мой прогноз на бой? Я уничтожу его в течение семи раундов».

Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой был перенесен на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного Фьюри во время спарринга.

Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.