Дата реванша Тайсона Фьюри с Александром Усиком: когда пройдет повторный бой

Бой-реванш Фьюри и Усика состоится в ночь на 22 декабря

Бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится в ночь с субботы, 21 декабря. Поединок возглавит боксерский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на «Kingdom Арене» и начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени 22 декабря.

На кону в реванше Фьюри против Усика будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring.

В мае Усик после победы над Фьюри стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но позднее отказался от защиты титула по версии IBF.

Усик одержал 22 победы в 22 боях на профессиональном уровне. У Фьюри 34 победы, одна ничья и одно поражение. Результат первого поединка Александра и Тайсона 18 мая 2024 года в Эр-Рияде был определен раздельным решением судей.