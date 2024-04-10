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Сегодня, 09:19

Эдди Хирн объяснил, почему не состоялся бой между Саулем Альваресом и Дэвидом Бенавидесом

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) дерется только на своих условиях.

«У Канело как у действующего чемпиона мира есть свои условия, которые он хочет получить, — сказал Хирн Fight Hub TV. — Он уважает Бенавидеса как бойца и готов принять вызов, но это должно быть на его условиях.

Канело очень хочет получить львиную долю гонорара. Учитывая его статус, считаю, что он чувствует себя вправе рассчитывать на это», — сказал Хирн.

Бенавидес подерется с Александром Гвоздиком (20-1) за временный пояс WBC в полутяжелом весе. Поединок состоится 15 июня.

Альварес подерется с соотечественником Хайме Мунгия (43-0) 4 мая в Лас-Вегасе, США.

 

Бокс
Сауль Альварес
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