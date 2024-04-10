Шакур Стивенсон: «Я единственный, кто считает, что Тим Цзю заслуживает реванша?»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) заявил, что экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) должен провести реванш с Себастьяном Фундорой (21-1).

«Я единственный, кто считает, что Тим Цзю заслуживает реванша? Бро поставил все на кон ради фанатов, они могли остановить бой в 3-м и 4-м раундах, но он продолжал шоу, чтобы дать фанатам возможность насладиться боем. Настоящему чемпиону просто не повезло в тот вечер!» — написал Стивенсон в соцсети X.

Фундора победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115). Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.