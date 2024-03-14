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14 марта, 07:50

Эдди Хирн: «Нокаут от Джошуа в бою с Нганну — лучший в истории бокса»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3) оформил лучший нокаут в истории бокса во время боя с экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-2).

«Некоторые говорят, что это нокаут года. Я говорю: нокаут с момента рождения бокса. Я предполагал, что Эй Джей нокаутирует его, но в более поздних раундах. Это было великолепное выступление», — сказал Хирн iFL TV.

Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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