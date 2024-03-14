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14 марта, 10:49

Бадаев: «Нганну поставили на место»

Давид Хачатрян
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Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал выступление экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (0-2) в бою с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«Как мне бой Нганну и Джошуа? Да мне все равно, если честно, — сказал Бадаев Meta MMA. — Меня расстроило, что такой тяжеловес упал в нокаут. Это отразится на нем. Ничего приятного в этом нет. Я же не могу желать людям нокауты. Это как-то против моей природы. Но я порадовался, потому что человека поставили на место. Я просто уважаю бокс. Я так же уважал бы ММА, если бы боксер пришел сюда. Я уважал бы борьбу, если бы кто-то пришел туда. Но не можешь ты прийти в чужой спорт и сразу бить топов.
То же самое должно было произойти в бою с Тайсоном Фьюри. Просто Фьюри позволил выглядеть Нганну хорошо на своем фоне. Выводы делайте сами. Я не говорю, что это был договорной бой. Мейвезер позволил Конору пройти большую часть дистанции. Просто позволил человек. Не включил сверхрезервы. Я считаю, Муслим Магомедов в последнем бою позволил сопернику продержаться так долго. Есть бойцы, для которых важно завершить бой как можно быстрее. А есть бойцы, которые понимают бизнес, понимают, что зрители хотели бы подольше посмотреть на это, или для кого-то важно продышаться, пройти большую часть дистанции. Я не знаю. Понятно, что Фьюри был отвратительно готов. У него все было очень плохо с подготовкой, с настроем. Но я уверен, что, если бы у него была задача быстро нокаутировать Нганну, он бы с ней справился. Потому что вы видели, насколько беспомощен был Нганну.
Вы видели прямой удар, который из Лондона выбросил Джошуа и он дошел до Саудовской Аравии, а Нганну все это время не успевал среагировать. Понятно, что перед этим он был потрясен не раз, но тем не менее это удар справа, который был виден за 10 км. Поэтому я думаю, что произошло то, что должно было произойти. И при всем уважении Нганну молодец, заработал, заявил о себе, укрепил свое имя. Но Дана Уайт правильно сказал. Дана Уайт — очень опытный промоутер, который может наперед видеть, что из этого получится. Он же говорит: «Эти истории, когда ММА-бойцы идут в бокс... Я заранее понимаю, что там будет». Все понимал, это все предвидел, и он знает законы этого бизнеса.
Все говорят, мол, Нганну ушел, он поставил шах и мат Дане Уайту. Да Дане Уайту наплевать на него. Ушел Нганну, появится кто-то другой. Ему наплевать на Нганну, люди этого не понимают. Да, это была заметная звезда, оставив которую, он придумал бы что-то больше, тот же поединок против Джона Джонса. Но не случилось. Да и Нганну по-своему прав, если сумел освободиться от контракта с UFC в статусе чемпиона, пойти в бокс, заработать такие деньги, это тоже круто. Это круто здесь и сейчас, но этот нокаут — это не круто для него в долгосрочной перспективе. Поэтому, кто прав, он или Дана, не знаю».

Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: Meta MMA
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