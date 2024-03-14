Камару Усман дал совет Нганну: «Не торопись возвращаться в бои»

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) посоветовал экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Франсису Нганну (0-2) восстановиться после тяжелого поражения от экс-чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3).

«Когда он будет готов, мы с братом поговорим. Мы немного переписывались, но мы поговорим лично, и мой совет ему — не торопиться возвращаться в бои. В конце концов, никто не может сказать тебе, когда наступит подходящее время, потому что он профессионал, как и я. Он знает свои сроки, он знает свое время, он знает, на что он способен. Так что я бы сказал, что не нужно торопиться, потому что мы, как спортсмены, как профессионалы, хотим вернуться как можно скорее. Мы проигрываем, нам не нравится погрязать в этом чувстве, нам не нравится быть побежденными, поэтому мы хотим выйти на серию побед как можно скорее», — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound.

Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.