Райан Гарсия и Девин Хейни возобновили переговоры о поединке

Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) подтвердил, что он ведет переговоры со стороной чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC Девина Хейни (31-0).

«Я не хочу ничего говорить до подписания контракта, но мы снова в переговорах... Девин будет уничтожен, и его папа поможет ему подняться», — сказал Гарсия FightHype.

Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107). Поединок состоялся 9 декабря 2023-го в Сан-Франциско, США.

Гарсия победил Оскара Дуарте (25-2) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го в Сан-Антонио, США.