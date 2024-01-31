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31 января, 14:33

Райан Гарсия и Девин Хейни возобновили переговоры о поединке

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия (24-1) подтвердил, что он ведет переговоры со стороной чемпиона мира в первом легком весе по версии WBC Девина Хейни (31-0).

«Я не хочу ничего говорить до подписания контракта, но мы снова в переговорах... Девин будет уничтожен, и его папа поможет ему подняться», — сказал Гарсия FightHype.

Хейни победил Реджиса Прогрейса (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107). Поединок состоялся 9 декабря 2023-го в Сан-Франциско, США.

Гарсия победил Оскара Дуарте (25-2) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го в Сан-Антонио, США.

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