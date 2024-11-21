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Сегодня, 04:36

Джейк Пол — в ответ на вызов от Дюбуа: «В отличие от Бетербиева, у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов»

Даниил Аршавский
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Американский видеоблогер Джейк Пол отреагировал на вызов от чемпиона мира IBF в супертяжелом весе британского боксера Даниеля Дюбуа.

«Я поговорю со своим советником, чтобы мы поставили тебя в очередь на трон. В отличие от Артура Бетербиева, у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Ранее абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Бетербиев дважды обращался к 27-летнему видеоблогеру, предлагая ему поединок.

15 ноября Джейк Пол одержал 11-ю победу в своей карьере, побив 58-летнего Майка Тайсона.

Бокс
Артур Бетербиев
Даниель Дюбуа
Джейк Пол
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