Джейк Пол — в ответ на вызов от Дюбуа: «В отличие от Бетербиева, у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов»

Американский видеоблогер Джейк Пол отреагировал на вызов от чемпиона мира IBF в супертяжелом весе британского боксера Даниеля Дюбуа.

«Я поговорю со своим советником, чтобы мы поставили тебя в очередь на трон. В отличие от Артура Бетербиева, у тебя есть хотя бы несколько тысяч фанатов», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Ранее абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Бетербиев дважды обращался к 27-летнему видеоблогеру, предлагая ему поединок.

15 ноября Джейк Пол одержал 11-ю победу в своей карьере, побив 58-летнего Майка Тайсона.