Жусупов выступит в финале турнира «Ночь чемпионов IBA»
Казахстанский боксер Темиртас Жусупов 12 декабря выступит в финале турнира по профессиональном боксу «Ночь чемпионов IBA» в Бахрейне, сообщает Metaratings.kz
В решающем поединке весовой категории до 48 килограммов Жусупов будет боксировать за пояс чемпиона по версии IBA среди профессионалов. Соперник пока официально не объявлен.
В октябре Темиртас Жусупов стал победителем международного турнира по боксу памяти Каракозы Абдалиева и выиграл путевку на чемпионат Азии-2024.
Источник: Meta-ratings.kz
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