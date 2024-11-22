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Жусупов выступит в финале турнира «Ночь чемпионов IBA»

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Казахстанский боксер Темиртас Жусупов 12 декабря выступит в финале турнира по профессиональном боксу «Ночь чемпионов IBA» в Бахрейне, сообщает Metaratings.kz

В решающем поединке весовой категории до 48 килограммов Жусупов будет боксировать за пояс чемпиона по версии IBA среди профессионалов. Соперник пока официально не объявлен.

В октябре Темиртас Жусупов стал победителем международного турнира по боксу памяти Каракозы Абдалиева и выиграл путевку на чемпионат Азии-2024.

Источник: Meta-ratings.kz
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