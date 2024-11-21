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Когда реванш Александра Усика с Тайсоном Фьюри и где пройдет бой

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото AFP

21 декабря состоится реванш украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри. Вечер бокса пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Формат поединка — 12 раундов по три минуты.

Профессиональный рекорд 36-летнего британского боксера — 34 победы (24 боя завершил досрочно), одно поражение и одна ничья.

На счету 37-летнего украинца рекорд в боксе — 22 победы (14 боев завершил досрочно), ни одного поражения.

17 мая 2024 года состоялся первый поединок соперников за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Победу раздельным решением судей одержал Усик.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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