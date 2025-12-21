Джейк Пол перенес операцию на челюсти после боя с Энтони Джошуа

Американский блогер и боксер Джейк Пол успешно перенес операцию на челюсти после поединка с британцем Энтони Джошуа.

Бой прошел 20 декабря в Майами и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Операция прошла хорошо, спасибо за вашу любовь и поддержку. С каждой стороны по две титановые пластины. Удалены некоторые зубы. В течение семи дней нужно есть только жидкость, поэтому никаких хот-догов», — написал Пол в соцсети.

28-летний Пол за карьеру провел 14 боев, одержал 12 побед и потерпел 2 поражения.