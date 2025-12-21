Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Дмитрий Бивол является лидером по наименьшему числу пропущенных ударов

Ана Горшкова
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Бивол занимает первое место в рейтинге наименьшего количества пропущенных ударов в поединках по данным CompuBox.

Компьютеризированная система посчитала, что Бивол в среднем за бой пропускает 6,7 удара и 4,4 — силовых. Далее в рейтинге расположились Райан Гарсия (6,7 удара и 4,8 силовых) и Наоя Иноуэ (6,9 удара и 4,7 силовых).

Ранее в рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN Бивол занял четвртое место.

В феврале 2025 года Бивол победил Артура Бетербиева на турнире в Эр-Рияде и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Бивол
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Самый безумный коллапс, который я когда-либо видел». Драма на чемпионате мира по триатлону на Гавайях
Если Барко и уйдет, то только в «ПСЖ», цель — чемпионство, а из-за Дзюбы пришлось слушать про лукавство. О чем еще говорил спортдир «Спартака» Кахигао
Россия готова принять чемпионат мира по водным видам спорта. Что мешает?
Популярное видео
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Роман Канцеров не набирает очков в «Чикаго». Отставки в ВХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джейк Пол перенес операцию на челюсти после боя с Энтони Джошуа

Суд обязал бывшую жену Бивола опровергнуть клевету в его адрес
Новости
RSS RSS
Все новости