Дмитрий Бивол является лидером по наименьшему числу пропущенных ударов

Российский боксер Дмитрий Бивол занимает первое место в рейтинге наименьшего количества пропущенных ударов в поединках по данным CompuBox.

Компьютеризированная система посчитала, что Бивол в среднем за бой пропускает 6,7 удара и 4,4 — силовых. Далее в рейтинге расположились Райан Гарсия (6,7 удара и 4,8 силовых) и Наоя Иноуэ (6,9 удара и 4,7 силовых).

Ранее в рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN Бивол занял четвртое место.

В феврале 2025 года Бивол победил Артура Бетербиева на турнире в Эр-Рияде и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.