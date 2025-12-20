Цзю о бое Пола и Джошуа: «Мне не хочется смотреть на эту клоунаду»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился с «СЭ» мнением о поединке между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

«Это несерьезно. Я — боксер старой формации, и мне не хочется смотреть на эту клоунаду. Кто-то считает, что подобные бои — шаг вперед для индустрии бокса? Вперед к чему? Шаг вперед — это когда олимпийский чемпион выступает против блогера? Я вообще не сторонник этого бардака. Такие бои портят бокс», — сказал Цзю «СЭ».

20 декабря Джошуа победил Пола в главном бою вечера бокса в спортивном комплексе «Касея-центр» в Майами. 36-летний британец нокаутировал своего соперника в конце шестого раунда. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

Теперь у Джошуа 29 побед в карьере при 4 поражениях.

28-летний Пол потерпел второе поражение в профессиональном боксе при 12 победах.

(Руслан Ботвенко)