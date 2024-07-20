Джейк Пол.

В ночь на 21 июля состоится поединок известного блогера Джейка Пола и экс-бойца UFC Майка Перри. Боксерский вечер пройдет в спортивном комплексе Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США). Начало — в 03:00 по московскому времени.

Изначально планировалось, что соперником Джейка Пола станет Майк Тайсон, однако легендарный американец не сможет принять участие из-за проблем со здоровьем. Организаторы сообщают, что их бой состоится осенью.

В России легальной трансляции боксерского вечера не будет. В прямом эфире следить за ходом поединков можно на платформе DAZN и в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

27-летний Пол в карьере провел 7 боев (6 побед и 1 поражение). Рекорд 32-летнего Перри в ММА — 14-8. Майк в боксе провел только 1 поединок. Это было в 2015 году, тогда американца нокаутировал Кеннет Макнил.