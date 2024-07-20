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Сегодня, 18:55

Магомед Исмаилов — Владимир Минеев: началась прямая трансляция турнира

Магомед Исмаилов проведет боксерский поединок против Владимира Минеева
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Владимир Минеев.
Фото Fight Nights Global

На телеканале «Матч! Боец» началась прямая трансляция боксерского вечера, который проходит на площадке Live Arena в Москве. В главном бою состоится поединок Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Российские бойцы проведут поединок по правилам профессионального бокса. Формат схватки — восемь раундов по три минуты. Начало боя Минеев — Исмаилов ожидается после 23.00 по московскому времени.

На бесплатном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru трансляция начнется в 22.00 мск.

34-летний Владимир дебютирует в боксе. В ММА «Волжанин» провел 18 боев (16 побед, 1 ничья и 1 поражение). 38-летний Магомед в профессиональном боксе провел 3 поединка (все победы). В смешанных единоборствах у «Лысого Хищника» — 22 боя (18 побед, 1 ничья и 3 поражения).

Бокс: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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