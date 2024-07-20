Владимир Минеев

В субботу, 20 июля, состоится бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова на площадке Live Arena в Москве. Формат поединка — восемь раундов по три минуты по правилам профессионального бокса. Начало боя Минеев — Исмаилов ожидается после 23.00 по московскому времени.

Трансляцию боксерского вечера в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир — в 22.00 мск.

Российские бойцы ранее дрались два раза по правилам ММА. В 2018-м — была ничья. В 2021-м Минеев нокаутировал Исмаилова в 3-м раунде.

34-летний Владимир впервые в карьере выйдет в ринг. Рекорд «Волжанина» в смешанных единоборствах — 16-1-1. 38-летний Магомед в профессиональном боксе провел три поединка, которые завершились победой. Рекорд «Лысого Хищника» в ММА составляет 18-1-3.