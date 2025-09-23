Джервонта Дэвис: «Рассматриваю Джейка Пола как настоящего бойца»

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис прокомментировал предстоящий выставочный бой с блогером Джейком Полом. Поединок пройдет 15 ноября.

«К такому габаритному сопернику нужно относиться серьезно, потому что все может пойти не так. Мы рассматриваем Пола как настоящего бойца. Я смотрю его бои во время тренировок и дома. Мы не относимся к нему легкомысленно», — сказал Дэвис на пресс-конференции.