Джейк Пол пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира Джервонту Дэвиса в выставочном бою

Блогер и боксер Джейк Пол заявил, что нокаутирует боксера Джервонту Дэвиса в выставочном поединке, который пройдет 15 ноября.

«Это самый трудный бой в моей карьере. Он непобежденный и опытный боксер, входит в топ-5 лучших вне зависимости от веса. Я вырублю этого парня, и, вероятно, это будет самый вирусный нокаут в истории бокса», — цитирует Пола портал TMZ.

Пол выступает в полутяжелом весе, Дэвис — в легком. Разница между весовыми категориями составляет 25 кг.