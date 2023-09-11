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Сегодня, 14:50

Джермелл Чарло: «Я смогу нокаутировать Сауля Альвареса»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) считает, что у него есть все, чтобы нокаутировать абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (59-2).

«Я думаю, что смогу нокаутировать его, — сказал Чарло во время недавнего выпуска подкаста The Last Stand. — У меня есть силы, чтобы нокаутировать его. Я наношу много ослепляющих ударов и выбрасываю много разных уникальных ударов. Они необычные, сильные и отличаются от ударов других боксеров. Я отрабатывал эти удары годами. И я думаю, что один из них достанет Канело».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.

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