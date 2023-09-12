Менеджер Бивола: «Альварес не заинтересован в реванше с Дмитрием»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) не выйдет на реванш с Биволом.

«Канело неоднократно упоминал имя Дмитрия как наиболее приоритетного соперника, а вместо этого дрался с другими, такими как Геннадий Головкин, Джон Райдер, — приводит слова Корнилова BoxingScene. — Он постоянно говорил о том, что хочет взять реванш. Но на самом деле он этого не хотел: и с политической, и со спортивной точек зрения. Он не заинтересован [во втором поединке].

В первом бою с Биволом Канело проиграл практически все раунды, выглядел слишком неуверенно. Объективно я не вижу смысла проводить матч-реванш. Мы не получили от него ничего, кроме слов на пресс-конференции. Мы ждали [проведения матча-реванша]».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.