Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:33

Менеджер Бивола: «Альварес не заинтересован в реванше с Дмитрием»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) не выйдет на реванш с Биволом.

«Канело неоднократно упоминал имя Дмитрия как наиболее приоритетного соперника, а вместо этого дрался с другими, такими как Геннадий Головкин, Джон Райдер, — приводит слова Корнилова BoxingScene. — Он постоянно говорил о том, что хочет взять реванш. Но на самом деле он этого не хотел: и с политической, и со спортивной точек зрения. Он не заинтересован [во втором поединке].
В первом бою с Биволом Канело проиграл практически все раунды, выглядел слишком неуверенно. Объективно я не вижу смысла проводить матч-реванш. Мы не получили от него ничего, кроме слов на пресс-конференции. Мы ждали [проведения матча-реванша]».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Катар примет товарищеский матч с Россией менее чем через год после ЧМ-2022
Россия в товарищеском матче проиграла олимпийской сборной Египта
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джермелл Чарло: «Я смогу нокаутировать Сауля Альвареса»
Новости
RSS RSS
Все новости