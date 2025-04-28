Дюбуа толкнул Усика на первой дуэли взглядов

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниель Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем.

Во время стандартной процедуры Дюбуа толкнул украинца, однако тот решил не поддаваться на провокации соперника.

Поединок боксеров состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). Усик и Дюбуа сразятся за титул абсолютного чемпиона мира.

38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.