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Дюбуа толкнул Усика на первой дуэли взглядов

Алина Савинова

Украинский боксер Александр Усик и британец Даниель Дюбуа провели первую дуэль взглядов перед реваншем.

Во время стандартной процедуры Дюбуа толкнул украинца, однако тот решил не поддаваться на провокации соперника.

Поединок боксеров состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания). Усик и Дюбуа сразятся за титул абсолютного чемпиона мира.

38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. 27-летний британец владеет поясом IBF. На его счету 22 победы и 2 поражения.

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
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