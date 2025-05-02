WBO лишила американца Фундору титула чемпиона в первом среднем весе

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери заявил, что американский боксер Себастьян Фундора лишен чемпионского пояса WBO в первом среднем весе.

«Комитет WBO единогласно проголосовал за лишение Фундоры титула. Решение вступает в силу немедленно. Титул теперь вакантен», — написал Оливьери в соцсетях.

Свой последний бой Фундора провел против представляющего Австралию Тима Цзю в марте 2024 года. Он победил соперника техническим нокаутом и стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Позднее журналист Майк Коппинджер сообщил, что американец проведет реванш с Цзю летом в США, освободив при этом титул чемпиона WBO.

В активе 27-летнего Фундоры 22 победы (14 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья в профессиональном боксе.