2 мая, 11:15

WBO лишила американца Фундору титула чемпиона в первом среднем весе

Алина Савинова

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери заявил, что американский боксер Себастьян Фундора лишен чемпионского пояса WBO в первом среднем весе.

«Комитет WBO единогласно проголосовал за лишение Фундоры титула. Решение вступает в силу немедленно. Титул теперь вакантен», — написал Оливьери в соцсетях.

Свой последний бой Фундора провел против представляющего Австралию Тима Цзю в марте 2024 года. Он победил соперника техническим нокаутом и стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Позднее журналист Майк Коппинджер сообщил, что американец проведет реванш с Цзю летом в США, освободив при этом титул чемпиона WBO.

В активе 27-летнего Фундоры 22 победы (14 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья в профессиональном боксе.

  • Алексей А.

    Фундору решили обделить..

    02.05.2025

  • zoolord

    Муртазалиев нужно прибирать вакантный пояс к своим рукам!!!

    02.05.2025

    • Дюбуа толкнул Усика на первой дуэли взглядов

    Боксер Абдусаламов впервые за 12 лет прилетел в Дагестан

