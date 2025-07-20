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20 июля 2025, 01:45

Дюбуа — о поражении от Усика: «Я отдал все, что у меня было»

Сергей Разин
корреспондент

Английский боксер Даниель Дюбуа прокомментировал поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Я отдал все, что у меня было. Я не умаляю заслуг этого человека. Но я вернусь», — приводит слова Дюбуа New York Times.

Александр Усик.Усик снова разгромил британский бокс. Молодой Дюбуа был нокаутирован во второй раз

Усик победил нокаутом в пятом раунде стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.

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Александр Усик
Даниель Дюбуа
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