Дюбуа — о поражении от Усика: «Я отдал все, что у меня было»

Английский боксер Даниель Дюбуа прокомментировал поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Я отдал все, что у меня было. Я не умаляю заслуг этого человека. Но я вернусь», — приводит слова Дюбуа New York Times.

Усик победил нокаутом в пятом раунде стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.