Усик: «38 лет — это всего лишь старт»

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над англичанином Даниелем Дюбуа.

«38 лет — это молодой человек. 38 лет — это всего лишь старт. Почему в реваншах получается лучше, чем в первых боях? Я не знаю. Просто хочу сказать спасибо богу, своей команде и «Уэмбли». Спасибо за поддержку. Это все для людей», — сказал Усик в интервью после поединка.

Усик победил нокаутом в пятом раунде стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету 38-летнего Усика 24 победы и ни одного поражения, у 27-летнего Дюбуа 22 победы при 2 поражениях.