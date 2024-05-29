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Дмитрий Бивол — Малик Зинад: дата и место проведения боя

Бой в полутяжелом весе Бивол — Зинад пройдет 1 июня в Эр-Рияде
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет бой в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада в субботу, 1 июня, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка — 21.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию боксерского турнира будут показать платформы DAZN и TNT Sports. Официальной трансляции в России на данный момент не запланировано.

33-летний Бивол — российский боксер-профессионал в полутяжелой весовой категории (до 79,38 кг). Рост — 183 см, размах рук — 183 см. Свой первый профессиональный бой Дмитрий провел в ноябре 2014 года. На текущий момент россиянин имеет в своем активе 22 победы без единого поражения.

30-летний Зинад — ливийский боксер-профессионал во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой весовых категориях (79,38 кг). Рост — 186 см. Малик дебютировал в профессиональном боксе в 2015 году и с тех пор является непобежденным бойцом: в его активе 22 победы.

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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