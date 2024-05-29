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Сегодня, 07:43

Уайлдер дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) считает, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) вновь победит экс-чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-1).

«Кто знает, все зависит от того, в какой форме они выйдут на бой. У бойцов бывают как плохие, так и хорошие дни. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал Усика», — сказал Уайлдер Fight Hub TV.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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