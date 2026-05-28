Бивол о бое Усика и Верхувена: «Бывает, приходит в зал неизвестный корявый парень — и не можешь под него подстроиться»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Дмитрий Бивол заявил в интервью «СЭ», что не считает, что Александр Усик дискредитировал бокс тем, что долго не мог подстроиться под стиль Рико Верхувена.

— Это не дискредитировал бокс, я по-другому на это смотрю. Знаете, это как когда на тренировку приходит корявый парень, которого ты никогда не видел, который ни с кем не работал, и ты просто подстроиться не можешь под него всю тренировку, пропускаешь какие-то нелепые удары. Тебе даже смешно от этого — вроде бы в парне нет ничего такого, но он делает действия, неожиданные даже для него самого.

И если взять Рико Верхувена, то он физически крепкий и подвижный. И корявый, если на слэнге. Корявый в хорошем плане — то есть ты не понимаешь, чего от него ожидать. Он вроде бы и хочет поддавить Усика — Усик ждет, что он сейчас на него пойдет, а он и не идет. Вроде бы хочет назад пойти — но и назад не идет. Подстроиться к нему было сложно.

Я воспринимаю Александра Усика, который уже работает на уровне университета. А Рико Верхувен пришел в бокс со школьными знаниями. Но создал большие проблемы Александру.

— То есть никто от такого не застрахован, и с тобой такое случалось...

— Конечно! На тренировках бывает такое. Приходит какой-то парень, которого ты никогда не видел, и пока ты под него подстроишься — уже время заканчивается. Пока подстроишься, пока ключики найдешь...

— Ты, когда бой смотрел, думал: «А почему Усик этого не делает?»

— Нет, не думал. Я видел, как ему неудобно и непонятно, как он пытается его высчитать. Я, глядя на это, думал: блин, надо быть аккуратнее. Потому что Рико закидывал правый полубоковой-полупрямой — такой опасный. Потом думал: жди его. Но что его было ждать, Рико сам не шел. Потом: попробуй пойти на него. Но Рико хорошо двигался, а иногда просто начинал идти на Александра и валил его весом, задавливал к канатам и пытался забрать у него силы. Неудобный соперник. Но под конец Александр чуть подпроснулся, решил пойти на риск, начал доминировать за счет своей специальной выносливости — Рико же не привык боксировать 12 раундов в таком темпе, а Александр привык. И здесь начали открываться дорожки, где можно одержать победу.

— Если будет реванш — там будет разгром?

— Я бы не сказал, что разгром, но, думаю, Александр точно будет выглядеть лучше — ввиду того, что он уже понял, как боксировать с Верхувеном.

— Ставил ли ты Усика в один ряд с Льюисом, Майком Тайсоном, Холифилдом раньше? И если ставил — ставишь ли ты его в один ряд с ними сейчас, после боя с Верхувеном?

— Да. Конечно, он один из. Потому что он абсолютный чемпион в суперах. Посмотреть на его послужной список — и хочешь не хочешь [надо ставить в один ряд с великими]. Это боксер нынешнего поколения — и на сегодня он лучший в супертяжелом весе. Тайсон был лучшим в свое время, Холифилд в свое. Сейчас мы имеем то, что имеем, такой у нас чемпион, надо отдать ему уважение. Если кто-то с этим не согласен — выйдите и выиграйте у него.

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