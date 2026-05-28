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Бивол о готовности к бою с Айфертом: «Надеюсь, на 100 процентов»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» ответил на вопрос о подготовке к поединку с немцем Михаэлем Айфертом на турнире RCC Boxing в Екатеринбурге.

— К бою я готов хорошо, — сказал он. — Надеюсь, на 100 процентов. Это мы можем узнать только после боя. А так состояние замечательное. Жду не дождусь 30-го. К соперникам я всегда отношусь максимально серьезно. Считаю Айферта опасным соперником, с другими мыслями нельзя находиться на подготовке и брать бои.

— Как твоя спина себя чувствует?

— Она у меня под контролем. Конечно, мне приходится делать много дополнительных манипуляций, всяких восстановительных упражнений — на закрепление, и это всю жизнь будет со мной. Но в принципе она меня не беспокоит.

— А волновался из-за этого перед началом тренировочного лагеря?

— Конечно, было волнение. Даже в самом начале лагеря я уже не мог делать вещи, которые мы обычно делаем. Пришлось чуть подольше втягиваться в лагерь, но в итоге разогнались — и все хорошо, — сказал Бивол «СЭ».

Поединок пройдет 30 мая. На кону будут стоять титулы WBA и IBF, принадлежащие российскому боксеру.

35-летний Бивол одержал 24 победы в 25 поединках на профессиональном ринге. В феврале 2025 года он победил Артура Бетербиева, а позднее отказался от защиты титула WBC и перестал быть абсолютным чемпионом мира.

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