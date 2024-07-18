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Сегодня, 22:30

«Динамо» стало победителем «EUBC Champions Cup»

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Московское «Динамо» стало победителем международного боксерского турнира «EUBC Champions Cup», который завершился в четверг в Краснодаре. В решающей встрече динамовцы со счетом 6:1 выиграли у краснодарской «Кубани».

Турнир «EUBC Champions Cup» прошел в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и в формате трех раундов по три минуты. В матче за третье место белградская «Црвена Звезда» со счетом 4:3 победила «Монако».

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