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Джейк Пол — Майк Перри: где смотреть трансляцию и время начала боя

Джейк Пол проведет боксерский поединок против Майка Перри 21 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Джейк Пол.
Фото Reuters

В ночь на 21 июля состоится боксерский вечер. Главным событием ивента станет бой популярного блогера Джейка Пола и бывшего бойца UFC Майка Перри. Поединок пройдет на Amalie Arena в Тампе (штат Флорида, США). Ориентировочное время начала боя Пол — Перри — не ранее 06:00 по московскому времени.

Планировалось, что вместо Майка Перри будет драться Майк Тайсон, однако легендарный американец отказался от участия из-за проблем со здоровьем.

В прямом эфире вечер бокса покажут на онлайн-платформе DAZN. В России легальной видеотрансляции не будет.

27-летний Пол в боксе провел 7 боев (6 побед и 1 поражение). 32-летний Перри выходил в ринг 1 раз в 2015 году, в том поединке был нокаутирован Кеннетом Макнилом. Рекорд Майка в ММА — 14-8.

Бокс
Джейк Пол
Майк Перри
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