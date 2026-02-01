Дэвис нокаутом победил Ортиса в дебюте в первом полусреднем весе

Бывший чемпион мира в легком весе по версии WBO Кишон Дэвис одержал победу нокаутом в 12-м раунде над американцем Джамейном Ортисом.

Поединок, состоявшийся в ночь на 1 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, стал для Дэвиса дебютным в первом полусреднем весе.

Для Дэвиса это 14-я победа в 15 поединках в профессиональном боксе. Ортис потерпел третье поражение в карьере и впервые был нокаутирован. Всего на его счету 24 боя, в которых он одержал 20 побед, а еще один поединок завершился ничейным исходом.