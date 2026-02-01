Стивенсон победил Лопеса решением судей и стал новым чемпионом WBO
Непобежденный чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон одержал победу над чемпионом WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом.
Поединок, состоявшийся в ночь на 1 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершился победой Стивенсона единогласным решением судей.
28-летний Стивенсон завоевал титул WBO в первом полусреднем весе. Ранее он становился чемпионом в трех дивизионах: полулегком, втором полулегком и легком.
28-летний Лопес ранее был чемпионом мира в легком и первом полусреднем весе.
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