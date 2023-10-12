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Девин Хейни заступился за Головкина: «Отстаньте от него, человек всю жизнь посвятил боксу»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) отреагировал на критику людей в соцсетях, которые заметили, что экс-чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42-2), судя по последним видео, набрал вес.

«Это безумие, что вообще происходит... Чемпион на пенсии! Пусть живет своей жизнью. Если он хочет стать большим, как дом, в чем проблема? Он всю жизнь посвятил боксу. GGG заплатил свою цену и пусть теперь отдыхает», — написал Хейни в соцсети X.

Головкин в прошлом бою проиграл абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (59-2) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября 2022-го в Лас-Вегасе, США.

Геннадий Головкин
Девин Хейни
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