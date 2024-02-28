Девин Хейни рассказал, как принял ислам

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0) сообщил, что принял ислам три-четыре года назад.

«Три или четыре года назад я принял ислам. Я долгое время изучал религию. Мой отец был мусульманином, и мы постоянно ходили в мечеть, но я не был мусульманином. И однажды я понял, что время пришло. Это религия, которую я понимаю. Раньше я не был религиозен», — сказал Хейни в эфире The MMA Hour.

Райан Гарсия (24-1) и Хейни подерутся за титул WBC super в суперлегком весе 20 апреля в Лас-Вегасе, США.