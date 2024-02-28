Кудряшов — о следующем сопернике: «Не вспомню его имя, но буду драться с американцем»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (26-6) прокомментировал предстоящий бой против американца Деандре Севеджа (4-0).

«Легкой прогулки не будет, тем более он идет без поражений, а это человек, которому строят рекорд, — сказал Кудряшов журналистам после анонса предстоящего боя. — Помню ли, как зовут моего соперника? Сейчас не могу сказать, но драться буду с американцем».

Кудряшов и Севедж возглавят турнир по боксу «Поколение», который состоится 2 марта в Губкине (Белгородская область).