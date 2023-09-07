Вадим Немков — о бое Емельяненко и Тайсона: «Идут переговоры»

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (16-2) рассказал, что с удовольствием посмотрит боксерский бой между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Тайсон есть Тайсон, это легенда бокса, — сказал Немков в интервью журналисту Игорю Лазорину. — Это его тема, он будет опасен в любом возрасте. Для Федора это новый вызов и не его стихия. Хотя последние бои он проводил в основном в стойке. Будет интересно.

Я так понимаю, там идут переговоры, что перчатки будут не 10-унцевые, а побольше. Это уже чуть-чуть другое, другие удары. Я думаю, что в таких перчатках тяжелее нокаутировать, и мы просто посмотрим на красоту бокса. Почему бы не посмотреть, как две легенды дерутся? У нас есть такая возможность — вживую посмотреть, а не где-то в записи. Через десять лет будут говорить, что Тайсон дрался с Федором, люди будут включать видео и смотреть, а у нас уже есть возможность глянуть».

Ранее Емельяненко в интервью The MMA Hour заявил, что хотел бы подраться по боксу с Тайсоном. Тайсон никак публично не комментировал заявление Емельяненко.