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23 июня, 15:40

Дебют финалиста ЧМ-2025 Рогозина и бой Егоров — Дзукаев состоятся на турнире «IBA.PRO 19» в Москве

Сергей Филин

Кард турнира «IBA.PRO 19» в Москве пополнен еще двумя поединками, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

На мероприятии, которое состоится 11 июля, на профессиональном ринге дебютирует финалист чемпионата мира-2025 и чемпион России-2025 Вячеслав Рогозин. Соперником 20-летнего боксера станет филиппинец РВ Дениега (12-3, КО 8). Они проведут поединок, включающий шесть раундов.

Также на турнире состоится 10-раундовый бой между бывшим претендентом на пояс WBA россиянином Алексеем Егоровым (13-3, КО 9) и другим боксером из России — Давидом Дзукаевым (11-0, КО 7).

Возглавит турнир «IBA.PRO 19» поединок между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йока (15-3, КО 12).

Источник: Федерация бокса России
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Мурат Гассиев
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