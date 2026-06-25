Павел Сосулин и Вадим Мусаев проведут поединки 11 июля на турнире IBA.PRO 19

Российские боксеры Вадим Мусаев (14-0, КО 9) и Павел Сосулин (13-0, КО 7) проведут свои поединки на турнире «IBA.PRO 19», который пройдет 11 июля в Москве.

29-летний Сосулин в 8-раундовом бою с венесуэльцем Эдди Кольменаресом (12-3-1, КО 12) будет защищать пояс IBA.PRO Intercontinental. Мусаев в 10-раундовом рейтингом поединке в полусреднем весе встретится с Фарахатом Манилолой (13-3, КО 9) из Уганды.

Возглавит шоу IBA.PRO 19 в Москве бой между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йокой (15-3, КО 12).

Кард турнира WINLINE. IBA.PRO 19 в Москве:

Легкий вес, 10 раундов, бой за пояс WBA Asia East: Тамерлан Оздоев (5-0, КО 3, Россия) — Шивам (13-3-1, КО 8, Индия)

Легчайший вес, 6 раундов: Вячеслав Рогозин (дебют, Россия) — РВ Дениега (12-3, КО 8, Филиппины)

Полусредний вес, 10 раундов: Вадим Мусаев (14-0, КО 9, Россия) — Фарахат Манилола (13-3, КО 9, Уганда)

Первый тяжелый вес, 10 раундов: Алексей Егоров (13-3, КО 9, Россия) — Давид Дзукаев (11-0, КО 7, Россия);

Полутяжелый вес, 12 раундов, элиминатор WBA: Шарабутдин Атаев (9-0, КО 5, Россия) — Хосе Ускатеги (34-5, КО 29, Россия)

Тяжелый вес, 10 раундов: Мурад Халидов (12-0, КО 6, Россия) — Арслан Яллыев (17-1, КО 11, Россия)

Первый средний вес, 10 раундов, бой за пояс IBA.PRO International: Павел Сосулин (13-0, КО 7, Россия) — Эдди Кольменарес (12-3-1, КО 12, Венесуэла)

Тяжелый вес, 12 раундов, бой за пояс WBA Continental: Артем Сусленков (14-0, КО 9, Россия) — Джозеф Джойс (16-4, КО 15, Великобритания)

Тяжелый вес, 12 раундов, бой за регулярный пояс WBA: Мурат Гассиев (33-2, КО 26, Россия) — Тони Йока (15-3, КО 12, Франция).

В итоговом составе участников возможны изменения. В частности, в рамках турнира запланирован бой единственного в истории России трехкратного чемпиона мира, финалиста Игр-2020, чемпиона Европы-2024, победителя Европейских игр-2019 Муслим Гаджимагомедова (6-0, КО 3).