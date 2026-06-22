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Гассиев перед поединком с Йока: «Никогда заранее не планирую закончить бой досрочно»

Сергей Ярошенко

Российский боксер Мурат Гассиев ответил на вопросы пресс-службы IBA перед поединком против француза Тони Йока на турнире IBA.Pro 19.

— После победы над Кубратом Пулевым ты стал чемпионом WBA в тяжелом весе. Что изменилось в жизни после завоевания пояса?

— Не могу сказать, что что-то сильно изменилось в жизни. Победа — это всегда приятно, но уже через несколько недель ты возвращаешься к тренировкам и думаешь о следующем поединке.

— Какие ожидания от предстоящего боя? Планируешь закончить его досрочно?

— Я никогда заранее не планирую закончить бой досрочно. Известно, что если будешь охотиться за нокаутом, то вряд ли это получится. Нужно работать по ситуации в ринге.

— С кем ты хочешь выйти в ринг в следующем поединке?

— Сейчас думаю только о предстоящем бое. Стараюсь никогда не заглядывать за спину сопернику. Сначала нужно победить, а дальше уже будет видно.

Поединок Гассиева и Йока пройдет 11 июля на «ВТБ Арене».

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Мурат Гассиев
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