Бой-реванш украинца британца Даниэля Дюбуа и украинца Александра Усика состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Поединок Усика и Дюбуа ожидается около 1.00 по московскому времени. Формат — 12 раундов по три минуты.

Официальная трансляция боя Усик — Дюбуа не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Дюбуа можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

У 27-летнего Дюбуа — 22 победы и 2 поражения. Даниэль является чемпионом мира по версии IBF.

Рекорд 38-летнего Усика — 23 победы и 0 поражений. Украинец — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring, а титул IBF оставил без защиты летом 2024 года из-за подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.

26 августа 2023 года в первом бою Дюбуа уступил Усику техническим нокаутом в девятом раунде.