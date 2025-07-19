Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

19 июля, 16:15

Даниэль Дюбуа — Александр Усик: когда и где смотреть, время начала боя

Даниэль Дюбуа и Александр Усик проведут бой 20 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Бой-реванш украинца британца Даниэля Дюбуа и украинца Александра Усика состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Поединок Усика и Дюбуа ожидается около 1.00 по московскому времени. Формат — 12 раундов по три минуты.

Официальная трансляция боя Усик — Дюбуа не состоится в России. Права на показ поединка реализует британская онлайн-платформа DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Усик — Дюбуа можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

У 27-летнего Дюбуа — 22 победы и 2 поражения. Даниэль является чемпионом мира по версии IBF.

Рекорд 38-летнего Усика — 23 победы и 0 поражений. Украинец — чемпион мира по версии WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring, а титул IBF оставил без защиты летом 2024 года из-за подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.

26 августа 2023 года в первом бою Дюбуа уступил Усику техническим нокаутом в девятом раунде.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Усик
Даниель Дюбуа
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барс» — «Адмирал»
Песков раскрыл подробности переноса встречи Путина и Трампа в Будапеште
Фигуристка Нугуманова рассталась с блогером-миллионником Гордеевым
Самая мощная ракета без аналогов в мире. Что известно о «Буревестнике»
В Китае заявили о непреклонной позиции на торговых переговорах с США
Станкович попросил оставить его в покое, Солари признал, что это худшая игра, Угальде объяснил почему. Что произошло после матча «Спартак» - «Оренбург»
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 25 октября
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 25 октября
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Виктория» Пл: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Виктория» Пл: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Штутгарт»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Штутгарт»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Самедов: «Умение Усика выстраивать бой тактически — феноменальное качество»

Александр Усик — Даниэль Дюбуа: трансляция боя в прямом эфире

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости