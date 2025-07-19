Самедов: «Умение Усика выстраивать бой тактически — феноменальное качество»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил расклад сил в бою-реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. По его мнению, Усик оправдает статус фаворита.

«Обязательно постараюсь посмотреть этот бой. Фаворит, понятное дело, Усик, но все может быть. Это бокс, супертяжелый вес, поэтому одно попадание может решить все. У Дюбуа очень хороший удар, но сможет ли он его нанести — другой вопрос. Понятно, что умение Александра выстраивать бой тактически это его феноменальное качество. Усик тоже может попасть, все-таки это супертяжелый вес. Он и тактически одаренный, и физически, так что все возможно», — сказал Самедов «СЭ».

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в ночь с 19 на 20 июля. Первый поединок боксеров состоялся 26 августа 2023 года, Александр оформил в нем досрочную победу.

Александр Антоняк

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа