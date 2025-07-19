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19 июля 2025, 13:45

Самедов: «Умение Усика выстраивать бой тактически — феноменальное качество»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» оценил расклад сил в бою-реванше Александра Усика и Даниэля Дюбуа. По его мнению, Усик оправдает статус фаворита.

Александр Усик и&nbsp;Даниэль Дюбуа: первая дуэль взглядов перед боем реваншем в&nbsp;2025 году.Александр Усик — Даниэль Дюбуа 2: основная информация о бое-реванше за звание абсолютного чемпиона мира

«Обязательно постараюсь посмотреть этот бой. Фаворит, понятное дело, Усик, но все может быть. Это бокс, супертяжелый вес, поэтому одно попадание может решить все. У Дюбуа очень хороший удар, но сможет ли он его нанести — другой вопрос. Понятно, что умение Александра выстраивать бой тактически это его феноменальное качество. Усик тоже может попасть, все-таки это супертяжелый вес. Он и тактически одаренный, и физически, так что все возможно», — сказал Самедов «СЭ».

38-летний Усик (23-0) и 27-летний Дюбуа (22-2) проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в ночь с 19 на 20 июля. Первый поединок боксеров состоялся 26 августа 2023 года, Александр оформил в нем досрочную победу.

Александр Антоняк

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

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Александр Самедов
Александр Усик
Даниель Дюбуа
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